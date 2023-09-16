Сергей Шойгу и Ким Чен Ын осмотрели фрегат «Маршал Шапошников»
Сергей Шойгу и Ким Чен Ын осмотрели фрегат «Маршал Шапошников» во Владивостоке
Владивосток, 16 сентября, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрели новое вооружение фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в ходе его посещения во Владивостоке. Сообщение об этом опубликовано 16 сентября в Telegram-канале оборонного ведомства.
Руководителю Северной Кореи продемонстрировали противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также автоматическую артиллерийскую установку А-190 калибра 100 мм.
Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал Ким Чен Ыну и Шойгу о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия морского базирования, которым оснащён модернизированный фрегат.
Кроме того, сообщили в Минобороны, на центральном командном пункте фрегата гостю из КНДР продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Евменов отметил, что они позволяют эффективно применять крылатые ракеты морского базирования «Калибр» по морским и береговым целям, находящимся в более чем 1500 км от корабля.
Главком ВМФ доложил о маневренных характеристиках корабля и особенностях управления. Ким Чен Ын ознакомился с навигационным оборудованием на ходовом командном пункте.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на борт фрегата «Маршал Шапошников», пришвартованного в бухте Улисс. Их встретил командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов. Лидер КНДР оставил отзыв в книге посетителей фрегата и получил в подарок модель боевого корабля.