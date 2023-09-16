Мехико, 16 сентября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Сотрудники Интерпола вывезли из тюрьмы строгого режима в Мексике Овидио Гусмана — сына осужденного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры — для его экстрадиции в Соединённые Штаты, сообщило издание Milenio.

Homeland Security Investigations Овидио Гусман

«Сотрудники Интерпола вывезли из тюрьмы Альтиплано Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу «Мышь», чтобы передать его для экстрадиции правительству США», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, одного из самых известных наркобаронов, основателя организованного преступного сообщества «Картель Гвадалахары» Рафаэля Каро Кинтеро удалось поймать военным в Мексике в июле 2022 года. Наркобарон был схвачен в штате Чиуауа на севере страны.

В январе 2023 года после перестрелки с наркоторговцами был задержан сын наркобарона Овидио Гусман Лопес. Во время его задержания погибли 29 человек. 35 военнослужащих получили различные ранения.