Москва, 16 сентября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Актёр Вячеслав Гришечкин, известный по роли полковника Староконя в сериале «Солдаты», скончался из-за проблем с сердцем. Об этом рассказала 16 сентября основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Вячеслав Гришечкин

По её словам, 61-летний артист готовился к поездке в Санкт-Петербург вместе с другими участниками движения. Уже после того, как были куплены билеты, Гришечкин позвонил и сказал, что не поедет на гастроли из-за плохого самочувствия.

«А 15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце. Мы все в шоке!» — сказала Бичарова KP.RU.

Как сообщало ИА Регнум, Гришечкина госпитализировали за несколько дней до смерти, он скончался 15 сентября в отделении реанимации в одной из клиник Москвы.

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин окончил актёрский факультет ГИТИС, на киноэкране появился впервые в 1989 году в фильме «Биндюжник и Король». Он снялся в серии фильмов «Тайны дворцовых переворотов», в сериалах «Тайный знак», «Бригада», «Графиня де Монсоро».