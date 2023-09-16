Москва, 16 сентября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В российских аптеках наблюдается нехватка антидепрессанта «Прозак». Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По информации СМИ, 16 сентября в Москве данные препарат был доступен лишь в четырёх из почти 2,4 тысячи аптек, подключенных к онлайн-агрегатору «Мегаптека». Отмечается, что подобная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, в этом городе препарат можно найти в двух из 1,3 тысячи аптек, а в Казани и Новосибирске данное лекарство найти невозможно.

Сотрудники аптек, слова которых приводятся в публикации, сообщили, что этого антидепрессанта нет на складах, последняя поставка производилась в июне. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава. Уточняется, что фармацевты не знают, когда ожидаются следующие поставки данного препарата, сейчас в аптеках продают остатки данного лекарства.

В марте стало известно, что производитель «Прозака» американская фармацевтическая компания Eli Lilly решила покинуть рынок России и передать свой бизнес своему партнёру — зарегистрированному в Швейцарии производителю Swixx Biopharma, уточняет РБК. За год до этого Eli Lilly приостановила инвестиции и ввоз некоторых неосновных лекарств в Россию.

Как передавало ИА Регнум, ранее Росздравнадзор распространил предупреждение о возможных перебоях с лекарствами в аптеках, ведомство объяснило это повышенным спросом и проблемами с логистикой.

Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что предупреждение Росздравнадзора о «перебоях» с лекарствами в аптеках говорит в том числе и о провале реализации указания регионам сформировать запас медикаментов не менее чем на четыре месяца. Парламентарий отметил, что «угроза лекарственного дефицита, нарастающая с начала пандемии, до сих пор не встречает должной реакции со стороны правительства».

Он напомнил, что в начале марта 2022 года правительство и Госдума оперативно приняли законы, упростив ввоз, регистрацию и ввод в оборот медикаментов. Миронов отметил, что этого недостаточно, нужно убирать избыточные бюрократические барьеры и ограничения как для отечественных, так и для импортных препаратов. Граждане должны иметь доступ к широкому ассортименту лекарств: если поставки одного препарата задерживаются, пусть в наличии будут качественные аналоги, уточнил политик.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная, объёмы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые.