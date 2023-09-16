Москва, 16 сентября, 2023, 10:16 — ИА Регнум. На сельское хозяйство повлияет отравление почвы снарядами в зоне конфликта на Украине, если участки не разминируют, заявил глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Насколько я знаю, земля сейчас сильно «отравлена» неразорвавшимися боеприпасами, и это будет оказывать пагубное влияние ещё долгое время на фермеров», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя решения Великобритании и США о поставке Украине снарядов с обеднённым ураном, заявил, что применение таких боеприпасов не влечёт за собой значительных радиологических последствий.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гросси замалчивает проблемы применения обеднённого урана, заявляя о том, что от снарядов нет значимых радиологических последствий.