Москва, 16 сентября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич намерена до конца года посетить Москву, она рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава делегации данной организации в Москве Борис Мишель.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич

«Конечно, она планирует посетить Москву. Я надеюсь, это произойдёт до конца этого года и она сможет встретиться с президентом России, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе», — приводит РИА Новости его слова.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини заявил, что МККК готов выступить в качестве нейтрального посредника при организации возможного обмена военнопленными между Россией и Украиной по принципу «все на все». По его словам, стороны могут договориться об этом, Международный комитет Красного Креста обычно всегда предлагает своё участие в качестве нейтрального посредника, эта организация делала это во многих местах, в том числе недавно в Йемене.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев демонстрирует недоговороспособность даже в вопросе обмена пленными. Он добавил, что переговорный процесс по обмену пленными происходит в очень непростых и затруднительных условиях.

20 июня сообщалось, что, судя по документам, подписанным властями Украины, в Киеве разделили военнопленных на «категории» по приоритетности обмена на российских бойцов и в первую очередь стремятся обменивать боеспособных солдат и офицеров «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пленных военных с дефицитными для ВСУ специальностями.