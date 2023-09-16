Владивосток, 16 сентября, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Российские стратегические ракетносцы Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью более 6500 км. Это следует из видео, распространенного Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу на аэродроме Кневичи города Владивостока представил лидеру КНДР Ким Чен Ыну ракетносцы Ту-160, оснащенные новыми ракетами.

«Ракеты Х-БД с дальностью более 6500 километров», — сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, когда министр обороны России и Лидер КНДР осматривали Ту-160.

Северокорейскому лидеру также представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.