Москва, 16 сентября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром 16 сентября задержали по меньшей мере 42 рейса и четыре отменили, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА Регнум Аэропорт «Домодедово»

Так, во Внуково задержаны два рейса и три отменены, в Домодедово — 27 рейсов задержаны и ещё один отменен. В Шереметьево — 13 рейсов задержаны.

Как сообщало ИА Регнум, не менее 13 рейсов были задержаны и ещё четыре отменены в аэропортах Москвы Внуково, Домодедово и Шереметьево 9 сентября.

В Росавиации 7 сентября сообщили, что в московских аэропортах в целях безопасности ночью также вводились временные ограничения на полёты. После этого Внуково, Домодедово и Шереметьево возобновили приостановленные приём и отправку самолётов.