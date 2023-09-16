Москва, 16 сентября, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Украина продолжит «прорываться» в Европу даже в условиях неопределенности по вступлению в Евросоюз и НАТО, а также шагов её соседей по блокировке украинской агропродукции. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Виталий Белоусов/РИА Новости Сенатор Алексей Пушков

По его словам, несмотря на то, что перспективы вступления Украины в западные союзы, такие как НАТО и ЕС, «тонут в вязком тумане геополитической неопределенности», а Венгрия, Польша и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки решениям Берлина и Брюсселя, Украина будет продолжать всячески прорываться в Европу.

«У Киева нет и не может быть другой политики. Она будет позиционировать себя в качестве «последнего рубежа», защищающего Запад от России, самого восточного европейского «буфера», — написал он, добавив, что даже если Украину так никуда и не примут, нынешний киевский режим так и будет довольствоваться ролью буфера, изображая её как историческое призвание Украины.

Как передавало ИА Регнум, президент Польши Анджей Дуда в своём выступлении на экономическом форуме в курортном городе Крынице-Здруй однозначно заявил, что на текущий момент речи о принятии Украины в состав Североатлантического альянса не может быть. Основной причиной отказа принятия в НАТО по-прежнему остаётся затянувшийся военный конфликт, в который втянуты и страны — участницы НАТО. Это все понимали накануне июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам польского президента, принятие Украины в альянс в настоящий момент означало бы вступление участников в войну с Россией.

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что вступление Украины в НАТО не принесёт мир на европейский континент, поскольку будет расценено Россией как провокация. Также Саркози заявил, что Украине «не место» в ЕС и она никогда не будет его частью, Украине следовало бы быть «мостом» между Россией и Европой.