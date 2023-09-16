Москва, 16 сентября, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) ввела специальный налоговый код для чизбургеров, гамбургеров и других подобных товаров, с 1 октября налог на добавленную стоимость для этих кулинарных изделий вырастит до 20%. Об этом говорится в письме ФНС.

Silas Stein/Global Look Press

Отмечается, что в настоящее время к данным товарам применяется ставка НДС в размере 10 процентов, поскольку их относили к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, с 1 октября налог на добавленную стоимость для фастфуда вырастет до 20 процентов.

С октября ФНС введет в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности код 10.85.19.110 «Кулинарные изделия вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия».

Как передавало ИА Регнум, осенью 2022 года Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о надписях для маркировки экопродукции, а летом 2023 года Минпромторг подготовил проект постановления об автоматическом запрете с 1 ноября продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке.

Несколько лет назад жители России поддержали идею введения маркировки продуктов питания по системе «Светофор», когда пищевая продукция делится по показателям содержания сахара, соли и насыщенных жиров. Однако некоторые эксперты предостерегли, что такие шаги могут привести к росту цен.

По мнению диетолога Натальи Кругловой, продукты питания действительно следует маркировать. Но не по принципу «вредно/полезно», а указывая, сколько соли, сахара и насыщенных жиров содержится в том или ином товаре, и информируя потребителя о том, что можно есть каждый день, а что только иногда. Врач Павел Воробьёв полагает, что идея маркировки и вовсе вредна, так как непонятно, кто и какие критерии будет устанавливать.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов высказал мнение о том, что если власти России действительно начнут маркировать вредную еду, то ощутимые потери понесут мелкие производители и сети быстрого питания.