Симферополь, 16 сентября, 2023, 08:34 — ИА Регнум. В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже ранее национализированного имущества украинских олигархов, которые заняли враждебную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи были заключены на сумму свыше 815 млн рублей. Об этом сообщил председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что в регионе республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путём проведения открытого аукциона. В результате были заключены договоры купли-продажи на сумму более 815 млн рублей, в лоты входили коммерческая недвижимость и объекты жилого фонда, уточнил глава крымского парламента.

По его словам, в настоящее время на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырёх жилых помещений, от их реализации в бюджет Республики Крым планируются поступления на сумму около 27 млн рублей.

Помимо этого, в ближайшее время планируется продажа порядка 100 объектов национализированного имущества, это жилые помещения, в том числе и квартира семьи лидера киевского режима Владимира Зеленского, коммерческие и торговые помещения, объекты санаторно-курортного назначения. От реализации этого имущества в бюджет регионе планируются поступления на сумму свыше 800 млн рублей, добавил Константинов.

Он уточнил, что антитеррористическая комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории региона.

«Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях. А затем — передадим объекты новым, порядочным собственникам», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Константинов сообщил, что стоимость национализированной крымской квартиры украинского президента Владимира Зеленского оценена примерно в $300 тысяч. Квартира главы киевского режима находится на южном берегу Крыма в посёлке Ливадия. Её площадь составляет 100 кв. метров. После её продажи деньги направят на нужды российской спецоперации.

Ранее в Госсовете Крыма утвердили решение о национализации ещё ряда объектов, в том числе банковских организаций, сельскохозяйственных и винодельческих предприятий, некоторые из которых принадлежали экс-премьеру Украины Арсению Яценюку и экс-главе МВД Украины Арсену Авакову.

Решение о национализации имущества украинских граждан, поддерживающих киевский режим, принимается коллегиально, работает антитеррористическая комиссия, также привлекаются силовые структуры, уточнил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, в собственности республики останется ранее национализированный Бахчисарайский цементный завод.

Аксёнов подчеркнул, что в отношении россиян процедура национализации не может применяться. При этом тот, кто выступает против России каким бы то ни было образом, не должен зарабатывать на территории Крыма, добавил он.