Вашингтон, 16 сентября, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не объявят о начале поставок ракет дальнего радиуса ATACMS Украине во время визита главаря киевского режима Владимира Зеленского на Генассамблею ООН, передаёт портал Axios со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Администрация Байдена не планирует объявлять о своём решении касательно передачи ракет дальнего радиуса действия во время визита Зеленского в Вашингтон», — пишет портал.

Отмечается, что представители Украины ранее подняли вопрос о поставках ATACMS во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Украины просили Вашингтон о встрече Байдена с Зеленским, выражая пожелание, чтобы она состоялась до заседания Генассамблеи ООН (пройдёт 19–26 сентября). Предполагалось, что на этой встрече Байден должен был объявить о поставках на Украину новых видов вооружения, включая ракетные системы ATACMS.

В американской администрации 15 сентября сообщили, что президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский проведут встречу 21 сентября.