СМИ: США не объявят о передаче Киеву ATACMS во время визита Зеленского
Axios: США не объявят о передаче Киеву ракет ATACMS во время визита Зеленского
Вашингтон, 16 сентября, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не объявят о начале поставок ракет дальнего радиуса ATACMS Украине во время визита главаря киевского режима Владимира Зеленского на Генассамблею ООН, передаёт портал Axios со ссылкой на источник.
«Администрация Байдена не планирует объявлять о своём решении касательно передачи ракет дальнего радиуса действия во время визита Зеленского в Вашингтон», — пишет портал.
Отмечается, что представители Украины ранее подняли вопрос о поставках ATACMS во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.
Как передавало ИА Регнум, ранее власти Украины просили Вашингтон о встрече Байдена с Зеленским, выражая пожелание, чтобы она состоялась до заседания Генассамблеи ООН (пройдёт 19–26 сентября). Предполагалось, что на этой встрече Байден должен был объявить о поставках на Украину новых видов вооружения, включая ракетные системы ATACMS.
В американской администрации 15 сентября сообщили, что президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский проведут встречу 21 сентября.