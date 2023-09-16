Владивосток, 16 сентября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата «Маршал Шапошников» во Владивостоке и получил в подарок модель боевого корабля. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости Лидер КНДР Ким Чен Ын

После осмотра фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» Северокорейский лидер был приглашён в кают-компанию, где ему предложили сделать запись в книге почётных посетителей, также лидеру КНДР был вручён памятный подарок — модель российского боевого корабля.

Отмечается, что в выбранном для показа Ким Чен Ыну фрегате «Маршал Шапошников» несколько лет назад провели глубокую модернизацию на предприятиях Дальнего Востока России, эта наглядно демонстрирует возможности судостроительной отрасли региона, большой ресурс, надёжность и значительный модернизационный потенциал военно-морской техники России.

Как передавало ИА Регнум, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыли 16 сентября в бухту Улисс, где пришвартован фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке. На борту гостей встречал командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов.

Прибывшим рассказали о корабле и противолодочном вооружении, которое находится на верхней палубе и в надстройках. Это четырёхтрубные торпедные аппараты и реактивные бомбомёты.

Экскурсию по кораблю провёл главнокомандующий Военно-Морским флотом России адмирал Николай Евменов. Он рассказал о характеристиках ракетного и артиллерийского оружия морского базирования России.

Ким Чен Ын 16 сентября прибыл на аэродром Кневичи в пригороде Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он показал гостю стратегическую авиацию ВКС России и ракетный комплекс «Кинжал».

На аэродроме Ким Чен Ыну показали сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Также глава Минобороны России Сергей Шойгу представил северокорейскому лидеру ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И, истребители Су-34, Су-30СМ, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3 и дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-214.