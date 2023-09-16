Москва, 16 сентября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. В Москве 13 сентября в возрасте 62 лет скончался актёр и режиссёр Игорь Викторович Кечаев. Похоронили артиста 15 сентября. О трагической утрате сообщили коллеги из Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (Электротеатр Станиславского).

Электротеатр Станиславский Игорь Кечаев

Игорь Кечаев умер после тяжёлой и продолжительной болезни.

«Игорь Кечаев был близким другом Электротеатра, соратником, ассистентом по театральным и телевизионным проектам. Игорь останется в нашей памяти замечательно талантливым актёром, человеком светлейшей души и подлинным романтиком с редким даром эмпатии», — написали коллеги в некрологе.

Кечаев окончил режиссёрский факультет ГИТИСа, сотрудничал с Театром на Таганке. Старшее поколение помнит актёра по культовой драме времён перестройки «Меня зовут Арлекино». Он сыграл главу мажоров Интера, соперничающего с главным героем.

Актёр снимался в фильмах «Смерть за кулисами», «Ленинград. Ноябрь», «Дзенбоксинг», «Бумажный солдат» и других.

Больше у Кечаева было режиссерских работ в фильмах и в сериалах: «Москва. Центральный округ», «След», «Товарищи полицейские», «Белый налив», «Соседка», «Серебристый звон ручья», «Мезальянс», «Поздние цветы», «Я подарю тебе любовь», «Паром для двоих» и многие другие.

В 2021 году он снял последний фильм «Хочу тебе верить».