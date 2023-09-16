Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на фрегат ТОФ «Маршал Шапошников»
Ким Чен Ыну на фрегате «Маршал Шапошников» показали противолодочное вооружение
Владивосток, 16 сентября, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыли 16 сентября в бухту Улисс, где пришвартован фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.
На борту гостей встречал командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов.
Прибывшим рассказали о корабле и противолодочном вооружении, которое находится на верхней палубе и в надстройках. Это четырёхтрубные торпедные аппараты и реактивные бомбомёты.
Экскурсию по кораблю провёл главнокомандующий Военно-Морским флотом России адмирал Николай Евменов. Он рассказал о характеристиках ракетного и артиллерийского оружия морского базирования России.
«Маршал Шапошников» несколько лет назад прошёл глубокую модернизацию, в ходе которой на него было установлено современное вооружение.
Ким Чен Ыну продемонстрировали противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.
Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын 16 сентября прибыл на аэродром Кневичи в пригороде Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он показал гостю стратегическую авиацию ВКС России и ракетный комплекс «Кинжал».
На аэродроме Ким Чен Ыну показали сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
Также глава Минобороны России Сергей Шойгу представил северокорейскому лидеру ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И, истребители Су-34, Су-30СМ, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3 и дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-214.