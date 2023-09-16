«Ячейки террористов»: американского журналиста шокировали слова Зеленского
Журналист Гринвальд назвал угрозой слова Зеленского о беженцах на Западе
Вашингтон, 16 сентября, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об обиженных украинских беженцах на Западе похоже на угрозу. Своё мнение в подкасте System Update в Twitter выразил американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший в своё время с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом.
Зеленский считает, что отсутствие помощи ВСУ только затянет военный конфликт. Это будет означать риски для самого Запада, ведь невозможно предсказать, как беженцы с Украины в европейских странах отреагируют на то, что их страну оставят без поддержки.
Журналист истрактовал высказывание Зеленского как «очень похожее на угрозу».
«По сути, он говорит: «У меня есть террористические ячейки, внедренные в вашей стране. И если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять деньги на нашу войну, никто не знает, что они могут начать делать, что они сделают с вами, эти миллионы украинских беженцев, которых вы сейчас приняли в своей стране», — прокомментировал Гринвальд.
Как сообщало ИА Регнум, Зеленский открыто угрожает странам Запада беженцами. Так считает экс-кандидат в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк.
Зеленский для Запада — это Covid-23, они ещё хлебнут от него горя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание украинского лидера о том, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызвать недовольство миллионов украинских беженцев, находящихся в странах Европы.