Вашингтон, 16 сентября, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об обиженных украинских беженцах на Западе похоже на угрозу. Своё мнение в подкасте System Update в Twitter выразил американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший в своё время с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский считает, что отсутствие помощи ВСУ только затянет военный конфликт. Это будет означать риски для самого Запада, ведь невозможно предсказать, как беженцы с Украины в европейских странах отреагируют на то, что их страну оставят без поддержки.

Журналист истрактовал высказывание Зеленского как «очень похожее на угрозу».

«По сути, он говорит: «У меня есть террористические ячейки, внедренные в вашей стране. И если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять деньги на нашу войну, никто не знает, что они могут начать делать, что они сделают с вами, эти миллионы украинских беженцев, которых вы сейчас приняли в своей стране», — прокомментировал Гринвальд.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский открыто угрожает странам Запада беженцами. Так считает экс-кандидат в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк.

Зеленский для Запада — это Covid-23, они ещё хлебнут от него горя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание украинского лидера о том, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызвать недовольство миллионов украинских беженцев, находящихся в странах Европы.