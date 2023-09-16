Наступивший 570-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о пресечении в ночь на 16 сентября попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку на российские территории двумя беспилотными летающими аппаратами (БПЛА) самолётного типа. По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили беспилотники в небе над Калужской и Тверской областями.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Также 16 сентября сообщается о поражении двух опорных пунктов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Покровском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Как сообщил 16 сентября начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили, удары по позициям врага под Новомихайловкой нанесли тяжёлые огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк.

Тем временем в ДНР за последние сутки российскими артиллеристами уничтожены девять боевых машин ВСУ. В том числе противник потерял американскую БМП Bradley, три бронированные машины 3-й штурмовой бригады, а также пять автомобилей в Предтечино, Часов Яре, Красногоровке.

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