Москва, 16 сентября, 2023, 06:47 — ИА Регнум. ВСУ ночью 16 сентября предприняли попытку атаковать беспилотниками объекты на территории Калужской и Тверской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Система ПВО предотвратила атаки. Два украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, российские артиллеристы за последние сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике девять боевых машин ВСУ. Противник потерял американскую БМП Bradley, три бронированные машины 3-й штурмовой бригады, а также пять автомобилей в Предтечино, Часов Яре, Красногоровке.

В Донецкой Народной Республике в Покровском районе под Новомихайловкой тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» нанесли удары по двум опорным пунктам 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.