Москва, 16 сентября, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В результате перестрелки погиб сотрудник ДПС. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

Мвд.рф Полиция

Вечером 15 сентября на Таракановском шоссе сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить Mercedes-Benz без номеров, но водитель проигнорировал требования полицейских, пытаясь скрыться.

«Водитель направился в деревню Вертлино, остановился, достал пистолет и выстрелил в полицейского. От полученных ранений пострадавший скончался на месте», — пояснили следователи.

Водитель Mercedes был ранен вторым полицейским.

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Как сообщало ИА Регнум, в Солнечногорском округе Подмосковья, в деревне Вертлино, уходя от полиции, водитель автомобиля открыл стрельбу. В результате полицейский погиб. Нарушитель ранен и задержан.

Водителя, сбившего сотрудника ГИБДД и скрывшегося с места ДТП, задержали в Подмосковье.

Водитель Volkswagen Парвиз Юнусов сбил сотрудника ГИБДД, когда тот пытался его остановить на Волгоградском проспекте. Инспектора при наезде отбросило в сторону, он получил серьёзные травмы и находится в больнице.

Юнусов покинул Москву, пытаясь скрыться в Подмосковье. В Реутове лихача задержали. По его словам, инспектор «бросился под его колёса».