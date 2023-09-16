Москва, 16 сентября, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Российские артиллеристы за последние сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике девять боевых машин ВСУ. Противник потерял американскую БМП Bradley, три бронированные машины 3-й штурмовой бригады, а также пять автомобилей в Предтечино, Часов Яре, Красногоровке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM БМП Bradley

Уточняется, что ВСУ в ходе боёв потеряли ещё три гаубицы M777 американского производства и четыре 120-миллиметровых миномета.

Также артиллеристы уничтожили украинские склад боеприпасов в Веселом и пункт временной дислокации в Первомайском.

Как сообщало ИА Регнум, пленных российских военнослужащих бойцы ВСУ отправили на минное поле. Об этом РИА Новости рассказал источник, предоставив видео с мобильного телефона, обнаруженного в украинском блиндаже.

ВСУ нанесли удар по жилому району Новой Каховки, в котором никогда не было и нет военных.

В Донецкой Народной Республике в Покровском районе под Новомихайловкой тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» нанесли удары по двум опорным пунктам 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.