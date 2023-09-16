Москва, 16 сентября, 2023, 05:46 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в Покровском районе под Новомихайловкой тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» нанесли удары по двум опорным пунктам 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Иван Шилов ИА Регнум Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

Он отметил, что удар «Солнцепёками» по опорным пунктам ВСУ нанесён на поражение.

В Раздоловке и Авдеевке российские дроны-камикадзе поразили украинские наблюдательный пункт, боевую машину и пулемётный расчёт.

Как сообщало ИА Регнум, за год киевская армия потеряла до 90% личного состава, пополнившего войска осенью 2022 года. Такие цифры озвучил и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

Вооружённые силы России за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Работино, потери противника на запорожском направлении составили более 145 военных.

В юго-западной части Чёрного моря были уничтожены два украинских морских дрона.