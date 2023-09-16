Вашингтон, 16 сентября, 2023, 05:48 — ИА Регнум. В преддверии визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон, в минобороны США заявили, что ещё не приняли окончательное решение о передаче Киеву ракет дальнего действия ATACMS.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

«На данный момент решения о предоставлении ATACMS не принято», — заявил РИА Новости представитель военного ведомства Соединённых Штатов Америки, добавив, что регулярно контактируют с киевскими властям и по поводу нужд армии.

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что даже если Вашингтон решит поставить ВСУ ракеты ATACMS, российские системы радиоэлектронной борьбы смогут их подавить. Система ATACMS окажется под ударом противоракетного оружия РФ, которое перехватит ракеты до того, как они достигнут цели, заявил Риттер. Это вооружение, как и всё ранее поставленное Киеву западными странами, не поможет ВСУ, добавил эксперт.

Байден и Зеленский проведут встречу 21 сентября. Предполагается, что на этой встрече Байден может объявить о поставках на Украину новых видов вооружения, включая ATACMS.

США оставляют выбор целей применения присылаемого оружия за Украиной, заявил 15 сентября госсекретарь Энтони Блинкен.