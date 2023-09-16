Женева, Швейцария, 16 сентября, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Международный Комитет Красного Креста (МККК) ведёт необходимую работу по поиску пропавших на территории Украины россиян Об этом заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель.

АНО «Россия - страна возможностей» Красный Крест

«Мы получаем множество списков от разных представителей властей. Проводим необходимую работу и взаимодействуем с семьями насколько это возможно», — заверил Мишель.

Отмечается, что МККК открыл горячие линии. Так, уже открыто 13 тыс. запросов о поиске — и россиян, и украинцев.

Борис Мишель пояснил, что все сведения из разных источников собирают централизованно в Женеве, а потом информируют родственников.

Как сообщало ИА Регнум, МККК считает важным усиление гуманитарных операций в Донецке и Луганске и получение доступа к Херсону и Запорожью.

На площади Независимости в Киеве на митинг вышли родственники и близкие пропавших без вести и пленных военных Вооружённых сил Украины.

Участники митинга принесли фотографии своих близких, плакаты и скандировали: «Верните наших героев».