Вашингтон, 16 сентября, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что США управляют носители фашистской идеологии, тираны, от которых надо спасать страну.

Gage Skidmore Трамп

Выступая на мероприятии «Женщины — лидеры Америки», бывший президент напомнил, что через год в США будут выборы.

«Вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты», — предупредил Дональд Трамп

По словам политика, сейчас Америкой управляет администрация «продажного Джо Байдена». Американцам необходимо будет «сделать всё возможное», чтобы отстранить от власти Байдена и его окружение.

Как сообщало ИА Регнум, даже если Дональд Трамп сможет снова возглавить Белый дом, радикальных подвижек в политике Вашингтона по Украине не случится, считает политолог, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Эксперт усомнился в том, что Трамп захочет предложить России сделку — прекращение западной поддержки Киева в обмен на отказ Москвы занять сторону Китая в вопросе о Тайване.

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинение Дональда Трампа в особых связях с Россией является «полной чушью и бредом собачьим».

По словам Путина, ситуация вокруг Трампа хороша для России тем, что показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии.