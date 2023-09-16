Москва, 16 сентября, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на YouTube-канале рассказал, что футболист «Локомотива» Артём Дзюба оскорбил его после матча РПЛ с «Балтикой».

Алексей Колчин ИА REGNUM Артём Дзюба

По мнению Генича, форварду не понравилось, как он высказался о голе Антона Миранчука, забитого с подачи Дзюбы. Якобы Генич не упомянул, что Дзюба сделал передачу пяткой.

«Дзюба сказал, что я лысая фигня. Как-то так, по-моему. А я, во-первых, не лысый — я с волосами, просто их мало. Во-вторых, я не фигня», — сказал Генич.

Как сообщало ИА Регнум, Дзюба и Генич в мае 2022 года устроили перепалку, связанную с пари о забитых мячах. Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер» назвал позорным поведение комментатора.

Генич в интервью YouTube-каналу Dash рассказал о споре с Дзюбой по поводу голов, которые Иван Сергеев забьёт в составе команды «Крылья Советов». Дзюба заявил, что спора не было, и обвинил Генича в попытке привлечь к себе внимание.

По словам футболиста, с комментатором он ни на что не спорил, а только поговорил тет-а-тет, но тот ведёт себя как «жёлтая пресса» и раздул «космическую историю».

Артём Дзюба в резкой форме, используя нецензурную брань, отозвался на слова комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского на матче 5-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».