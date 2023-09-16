Москва, 16 сентября, 2023, 04:17 — ИА Регнум. В России самоходную противотанковую пушку (СПТП) 2С25М могут сделать безэкипажной, что позволит спасти жизни военнослужащим. Об этом РИА Новости рассказал заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самоходная пушка 2С7М «Малка»

На СПТП уже применяется система управления, сопряженная с машиной управления огнём «Завет-Д». Это позволяет экипажу работать по данным от «Завета».

Хромов пояснил, что следующим шагом может стать полный отказ от экипажа в самоходной противотанковой пушке (СПТП) 2С25М. Если этого потребует заказчик, реализовать проект будет возможно. Это позволит спасти жизни военнослужащих.

«Осталось только поработать над, скажем так, заменителями людей», — сказал Роман Хромов.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ показало редкие кадры работы российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по хорошо замаскированному командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Туда, по данным разведки, ежедневно съезжались высшие офицеры противника.

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») возобновит создание танков Т-80 с нуля. Сейчас предприятие активно взаимодействует, прорабатывает эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует новых мощностей.