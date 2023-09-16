Москва, 16 сентября, 2023, 03:24 — ИА Регнум. В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от партии «Единая Россия» Сергея Сокола, избранного от республики Хакасия. Документ, разработанный комиссией по мандатным вопросам, размещён в думской электронной базе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Из проекта постановления следует, что Сокол подал заявление о сложение депутатских полномочий.

Утвердить постановление и лишить Сергея Сокола мандата Дума может уже 19 сентября.

Разработан проект аналогичного постановления в отношении депутата Игоря Кастюкевича, который представляет в Госдуме Воронежскую и Херсонскую области.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября по состоянию здоровья свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии снял Сергей Сокол. Политик заверил, что останется в Хакасии и продолжит возглавлять региональное отделение «Единой России».

При этом Сокол возглавлял партийный список «Единой России» на выборах в Верховный совет Хакасии. По итогам голосования 8–10 сентября партия набрала 36% голосов избирателей.