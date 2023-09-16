Москва, 16 сентября, 2023, 03:30 — ИА Регнум. В Москве, в одной из клиник в реанимации, 15 сентября умер советский и российский актёр театра и кино, режиссёр и театральный педагог, заслуженный артист РФ Вячеслав Гришечкин. О смерти артиста сообщил в «Вконтакте» его коллега, артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов.

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя Вячеслав Гришечкин

Известно, что несколько дней назад 61-летний артист, известный по ролям в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада» и других кинофильмах, попал в больницу. Жаловался на сердце.

Родился Гришечкин в Сочи, окончил актерский факультет ГИТИС. Первую роль он сыграл в 1989 году в фильме «Биндюжник и Король».

С 2017 года руководил театральной студией при Московском университете МВД России.

В 1994 году Вячеславу Гришечкину было присвоено звание «Заслуженный артист России», а в 2013 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Был дважды женат. По словам коллег, после смерти второй супруги Анны, которая в 2017 году умерла от онкологии, часто пребывал в депрессии.

От первого брака есть дочь Ольга.