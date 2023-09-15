Ижевск, 16 сентября, 2023, 02:55 — ИА Регнум. В Удмуртии на 54-м году жизни скончался артист эстрады, комик, юморист и автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной (Иванов). Об этом в соцсетях сообщил министр культуры республики Владимир Соловьёв.

blickpixel Траур

Глава минкультуры Удмуртии подчеркнул, что Цветной был одним из самых удивительных и любимых артистов эстрады республики. Люди в полной мере признали его талант, и полные залы на концертах самое яркое подтверждение этому.

Вячеслав Цветной является учеником заслуженного артиста России, юмориста Анатолия Ушакова.

О причине смерти юмориста не сообщается.