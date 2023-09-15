Вашингтон, 16 сентября, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Вашингтон намерен не допустить того, чтобы Россия заместила зерно Украины на внешнем рынке своим, тем самым стала главным поставщиком. Об этом заявила руководитель агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Россия пытается заполнить пустоту и заработать. Я пытаюсь предотвратить что-то из этого», — цитирует политика журнал Foreign Policy.

Пауэр также является бывшим послом США в ООН и играет решающую роль во внешней политике и дипломатии Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский высказался по поводу стран, которые ввели запрет на ввоз на свою территорию украинского зерна.

Имея ввиду соседние страны, Зеленский сказал, что, если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать. Конкретных действий он не озвучил.

Три страны ввели запрет на ввоз украинского зерна и других товаров, игнорируя решение Еврокомиссии продлить эмбарго. Об этом сообщили пресс-службы министерств сельского хозяйства Венгрии, Польши и Словакии.