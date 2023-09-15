Вашингтон, 16 сентября, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина о готовности американского политика урегулировать конфликта на Украине, которое он сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября.

Gage Skidmore Трамп

Трамп в интервью NBC News подчеркнул, что ему понравились слова президента России.

«Потому что это означает, что я говорю правильные вещи», — сказал экс-глава Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине ему понадобилось бы лишь 24 часа. Но для этого ему необходимо вновь стать президентом США.

«Это не может не радовать», — отметил Путин на полях ВЭФ, напомнив, что Трамп ввел санкции в отношении России, будучи президентом.