Киев, 16 сентября, 2023, 02:14 — ИА Регнум. В Киеве Шевченковский суд увеличил размер залога арестованному украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому до 3,891 млрд гривен — почти 105 млн долларов. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

(сс) Справедливість. Анна Безулик Игорь Коломойский

Отмечается, что суд переизбрал меру пресечения Коломойскому.

«Судья изменил меру пресечения в части залога, установив её размер 3,891 миллиарда гривен», — проинформировало издание.

Ранее адвокаты Коломойского заявляли, что он не будет вносить залог в 509 млн гривен, чтобы покинуть СИЗО.

Как сообщало ИА Регнум, украинские правоохранительные органы выдвинули новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому.

Бизнесмен подозревается в организации подделки документов на перевод средств, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путём.

Также отмечается, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу.

Активы обвиняемого арестованы.

Шевченковский суд Киева 2 сентября отправил Коломойского под стражу сроком на два месяца.

С арестом олигарха Игоря Коломойского на Украине фактически стартовала президентская избирательная кампания, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.