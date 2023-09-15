Киев, 16 сентября, 2023, 01:34 — ИА Регнум. По данным официального ресурса по оповещению населения Украины, воздушная тревога объявлена в трёх регионах, а также в двух подконтрольных Киеву районах.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, ночью 16 сентября звуки воздушной тревоги звучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА Регнум, силами Черноморского флота в юго-западной части Чёрного моря были обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

15 сентября в ведомстве сообщили, что малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота России уничтожил в акватории Чёрного моря безэкипажный катер вооружённых сил Украины. Катер противника был уничтожен огнём из штатного вооружения.

Кроме того, вечером 14 сентября в ведомстве сообщали, что безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум», но был уничтожен огнём из штатного вооружения корабля.