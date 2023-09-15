Москва, 16 сентября, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Прибывшие на корабле «Союза МС-24» на МКС космонавты из России и США успешно перешли на Международную космическую станцию. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

МКС

После стыковки были открыты люки и российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавтка Лорал О’Хара перешли на МКС.

Прибывшие на МКС космонавты пробудут на станции в течение года.

Как сообщало ИА Регнум, ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-24» успешно стартовала с космодрома Байконур 15 сентября в 18:44:35 по московскому времени.

На ракету «Союз-2.1а» был нанесён логотип международной выставки-форума «Россия».