Москва, 16 сентября, 2023, 00:22 — ИА Регнум. В Москве на Жигулевской улице вечером 14 сентября сотрудница полиции, находясь за рулем автомобиля Mazda, сбила на пешеходном переходе женщину. Пострадавшую госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД России

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Иномарка сбила женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулём была сотрудница ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы.

В ведомстве уточнили, что водитель была в трезвом состоянии. Она вызвала на место ДТП скорую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, водитель легкового авто в центре Москвы не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся. Авария произошла ночью 15 сентября на 1-й Тверской-Ямской улице.

В аварии пострадали пять человек, пострадавшие, среди которых оба водителя и три пассажира такси, доставлены в больницу.