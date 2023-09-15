Вашингтон, 16 сентября, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Австралийский актёр, певец и продюсер Хью Джекман объявил о расторжении брака с актрисой Деборрой-Ли Джекман, с которой прожил 27 лет. Об обоюдном решении супругов сообщает журнал People.

Gage Skidmore Хью Джекман

«Мы почти три десятилетия прожили вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Сейчас наш путь меняется, и мы решили разойтись, чтобы продолжить свой индивидуальный рост», — цитирует издание заявление звездной пары.

Они поженились 11 апреля 1996 года и в последствии стали одной из самых любимых пар Голливуда.

У супругов двое приёмных детей — 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.

Джекман известен по фильмам: Росомаха в «Люди Икс», «Пленницы», «Кейт и Лео», «Престиж» и многим другим.

Ради семейной жизни жена пожертвовала карьерой. На момент знакомства с Джекманом, ещё молодым и начинающим, Деборрой-Ли уже была популярной и востребованной актрисой.

Джекман с 2013 года борется с раком кожи.

На данный момент ему 54 года, ей — 67 лет.

Как сообщало ИА Регнум, американская певица Бритни Спирс в своём аккаунте в одной из соцсетей прокомментировала развод с супругом Сэмом Асгари, заявив, что больше не могла терпеть эту боль.

Супруг подал заявление на развод через 14 месяцев после регистрации брака. Пара серьёзно поругалась из-за слухов о неверности Спирс.