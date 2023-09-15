Волгоград, 15 сентября, 2023, 23:09 — ИА Регнум. В Волгоградской области в Новоаннинском районе в пятницу, 15 сентября, жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт «Вираж В-1 RA-0256A», сообщили в экстренных службах.

РИА Новости

Авиапроисшествие произошло около 17:00 по местному времени.

Самолёт совершил экстренную посадку между хуторами Краснокоротковский и Буденновский.

Уточняется, что пилота 1961 года рождения доставили в больницу с травмами.

Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ начата проверка инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский самолёт Airbus A320, выполнявший рейс Сочи — Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку на пшеничном поле под Новосибирском с шестью членами экипажа и 161 пассажиром на борту. Все они, включая 23 ребёнка, остались живы. Площадку для экстренной посадки капитан воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов выбирали с воздуха.