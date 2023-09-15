Вашингтон, 15 сентября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Украиной управляют самые ужасные в мире неоконсерваторы. Такое заявление в своём блоге на YouTube сделал американский журналист Гарланд Никсон.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он назвал киевский режим во главе с Владимиром Зеленским одним из худших правительств в мире.

«Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: «Вон там минное поле, ступайте туда»?» — сказал Никсон.

Американский журналист уверен в том, что Зеленский продал Украину таким корпорациям, как Blackrock и Goldman Sachs.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джозеф Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский проведут встречу 21 сентября.

ВСУ прекратили вести контрнаступления крупными силами и стали наступать «экономно», поскольку при отсутствии успехов смысла в продолжении крупномасштабного наступления не было, заявил 15 сентября киевский политолог Вадим Карасёв.

Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство будут уничтожены после того, как станет известно количество погибших в рядах ВСУ. Об этом 15 сентября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.