Москва, 15 сентября, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Российское правительство рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок или повышение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну. Об этом ТАСС сообщил источник в кабмине после совещания вице-премьера Александра Новака с заинтересованными структурами, выступающими с предложениями по стабилизации цен на российском рынке.

По первому варианту платёж вернётся тем добросовестным экспортерам, которые поставляют на внутренний рынок тот процент нефтепродуктов, который определит постановление правительства. Второй вариант — полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка.

«Вице-премьер поручил в кратчайший срок финализировать решение, исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли», — добавил источник издания.

Как сообщало ИА Регнум, Новак заявил, что Россия решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти до конца 2023 года. Согласованный на сентябрь объём составил 300 тыс. баррелей в сутки.

3 июля Новак заявлял, что в августе 2023 года Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, решение приняли в рамках усилий по обеспечению баланса рынка. Вице-премьер также сообщил, что добыча нефти держится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, что означает соблюдение объявленного добровольного сокращения.

Позднее, 31 августа, Новак заявил, что Россия и страны ОПЕК+ достигли соглашения о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки. По его словам, их опубликуют в промежуток 4–10 сентября.

Из-за проблем с горюче-смазочными материалами в ряде регионов может произойти срыв полевых работ, заявил 6 сентября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он высказал предложение временно закрыть экспорт нефтепродуктов, пока не стабилизируется ситуация на внутреннем рынке.

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект об установлении в России предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.