Москва, 15 сентября, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол и Игорь Кастюкевич подали заявления о сложении своих полномочий. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте ГД.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий двух депутатов внесла в нижнюю палату парламента комиссия по мандатными вопросам.

Игорь Кастюкевич представляет в Госдуме Воронежскую и Херсонскую области. Он выдвигался по региональному списку. Он является первым зампредом комитета Госдумы по молодежной политике.

Сергей Сокол был избран от Хакасии, являлся зампредседателя комитета по экономической политике.

Заявления о досрочном прекращении полномочий написаны по собственному желанию.

Госдума обсудит вопрос о досрочном прекращении полномочий на заседании 19 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября по состоянию здоровья свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии снял Сергей Сокол. Политик заверил, что останется в Хакасии и продолжит возглавлять региональное отделение «Единой России».

Сокол был госпитализирован в Москве из-за обострения ранее перенесённого перитонита. В июле 2023 года депутат сообщал, что перенёс операцию и вернулся к избирательной кампании.