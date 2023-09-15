Москва, 15 сентября, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Корабль «Союз МС-24» успешно пристыковался к Международной космической станции.

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На МКС прибыли российский космонавт Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавт Лорал О’Хара. Космонавты будут работать на станции в течение года.

Как сообщало ИА Регнум, ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-24» успешно стартовала с космодрома Байконур. Отмечается, что старт ракеты состоялся в 18:44:35 по московскому времени. «Союз МС-24» успешно выведен на околоземную орбиту.

на ракету «Союз-2.1а» был нанесён логотип международной выставки-форума «Россия». Причём стиль оформления каждой из шести букв слова «Россия» содержит отсылку к одному из периодов истории страны от правления князя Владимира до современной Российской Федерации.