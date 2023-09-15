Братислава, 15 сентября, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Словакия в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерна с Украины, сообщило 15 сентября министерство сельского хозяйства республики словацкому телеканалу Markiza.

Иван Шилов ИА REGNUM Вввоз зерна

«Министр сельского хозяйства подтвердил телеканалу Markiza, что Словакия продлит запрет в одностороннем порядке», — сказано в публикации.

По данным телеканала, запрет на ввоз зерна с Украины со стороны Словакии начнёт действовать в ночь с 15 на 16 сентября.

Как передавало ИА Регнум, ранее Европейская комиссия объявила, что не продлевает эмбарго на поставки украинского зерна в Евросоюз, которое действовало до 15 сентября. В Еврокомиссии отметили, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна в Евросоюз, а также к 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.

Несмотря на решение Еврокомиссии снять эмбарго, Польша 15 сентября объявила о продлении запрета на ввоз украинского зерна. Как сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, Варшава не будет слушать Брюссель или Берлин, подчеркнув, что эмбарго будет продлено, начиная с полуночи 16 сентября.

Вслед за Польшей аналогичный запрет ввела и Венгрия. Как отметил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, Будапешт запретит импорт 24 товаров с Украины. Помимо зерновых, туда вошли говядина, свинина, баранина, мясо козы, птицы, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника, вино.