Москва, 15 сентября, 2023, 22:04 — ИА Регнум. США оставляют выбор целей применения присылаемого оружия за Украиной, заявил на пресс-конференции 15 сентября госсекретарь Энтони Блинкен.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Когда речь заходит о том, как украинцам применять эти системы вооружений, выбор целей — за ними», — сказал он, добавив, что Вашингтон не одобряет использование американских систем вооружений за пределами Украины и не содействует этому.

Ранее представители американской администрации подчёркивали, что вооружения предоставляются Киеву для обороны и не для ударов по территории России.

Также госсекретарь США заявил, что поставки новых вооружений Киеву, которые обсуждаются в том числе в прессе, находится на активном рассмотрении.

Как передавало ИА Регнум, в американской администрации 15 сентября сообщили, что президент США Джозеф Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский проведут встречу 21 сентября. Кроме того, на следующей неделе, 18–24 сентября, Вашингтон объявит о новых поставках оружия для ВСУ.

Ранее власти Украины просили Вашингтон о встрече Байдена с Зеленским, выражая пожелание, чтобы она состоялась до заседания Генассамблеи ООН (пройдёт 19–26 сентября). Предполагается, что на этой встрече Байден может объявить о поставках на Украину новых видов вооружения, включая ракетные системы ATACMS.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что даже если Вашингтон решит поставить ВСУ ракеты ATACMS, российские системы радиоэлектронной борьбы смогут их подавить. Система ATACMS окажется под ударом противоракетного оружия РФ, которое перехватит ракеты до того, как они достигнут цели, заявил Риттер. Это вооружение, как и всё ранее поставленное Киеву западными странами, не поможет ВСУ, добавил эксперт.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что, несмотря на массовые поставки западного оружия, ВСУ не достигают успехов в своих попытках контрнаступления и только теряют огромное количество военнослужащих и техники. Главное, что беспокоит Москву, — отсутствие у Запада ограничений на поставки на Украину всё новых видов вооружения, добавил президент.