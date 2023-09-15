Москва, 15 сентября, 2023, 21:36 — ИА Регнум. В экстренные службы Москвы вечером 15 сентября поступила информация о взрыве гранаты на улице Пришвина, сообщил ИА Регнум осведомлённый источник.

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По словам заявителя, чека от гранаты осталась на земле.

Росгвардия и МВД проинформированы о сообщении, отметил источник агентства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 сентября в Казани мужчина взорвал около подъезда жилого дома предмет, похожий на гранату. Рядом с ним в этот момент находились женщины и дети. По словам очевидцев, инцидент вызвал срабатывание звуковой тревоги в близлежащей школе.

1 сентября сообщалось, что 19-й летний житель Москвы, в руках которого взорвалась граната, скончался в больнице. Инцидент произошёл в квартире жилого дома на улице Мещерякова. По предварительным данным, в руках у молодого человека взорвалась граната Ф-1. В результате взрыва пострадавшему оторвало руки, также он получил осколочные ранения брюшной полости.

2 августа мужчина, вооружённый ручной гранатой, угрожал взорвать АЗС на Нагаевском шоссе в Уфе. Он самовольно покинул воинскую часть, требовал прекращения возбуждённого против него уголовного дела и переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым. Мужчина сбежал, когда его везли на судебно-психиатрическую экспертизу, и сдался после того, как Хабиров поговорил с ним по телефону и приехал на место событий. Глава Башкирии попросил мужчину сложить оружие и пообещал помочь ему. Военный суд отправил задержанного под арест на два месяца. В конце августа его нашли мёртвым в СИЗО.