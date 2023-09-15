Вашингтон, 15 сентября, 2023, 21:47 — ИА Регнум. США не видят возможности оперативного восстановления зерновой сделки, заявил 15 сентября помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

The White House Джейк Салливан

«Мы не видим немедленного пути назад к этому», — сказал он, добавив, что Вашингтон продолжит оказывать на Москву «давление» для возвращения к сделке.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 сентября заявил, что зерновая сделка на сегодняшний день «на стопе».

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года, несколько раз продлевалась. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Кремль 17 июля объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Песков отметил, что черноморская инициатива фактически прекратила действие. В Москве подчеркнули, что ни одно из обещаний, данных России при заключении договорённости, так и не выполнили, при этом Украина и Запад зарабатывали на зерновой сделке, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов против России.

По итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова вернуться к зерновой сделке сразу, как только выполнят все её условия. Турецкий лидер признал позицию Москвы справедливой.