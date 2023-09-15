Москва, 15 сентября, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по поручению президента России Владимира Путина посетил полигон подготовки контрактников, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 15 сентября его помощник Олег Осипов.

Полигон, который посетил Медведев, располагается в непосредственной близости от линии соприкосновения. По словам Осипова, зампред Совбеза ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентябре Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что число добровольцев, записавшихся для участия в российской спецоперации на Украине, достигло 300 тысяч. Он отметил, что данные о подписании 270 тыс. контрактов на военную службу устарели всего за несколько дней. Глава государства добавил, что доля обеспечения современным оружием в зоне проведения спецоперации доходит до 90%.

Ранее зампред Совбеза заявлял, что с 1 января 2023 года на контрактную службу в Вооружённые силы РФ поступили около 280 тысяч человек.

Систему отбора на службу по контракту в рядах Вооружённых сил России удалось успешно адаптировать к условиям специальной военной операции, отмечал Медведев в августе 2023 года. Приняты ряд решений, которые позволили повысить социальную защищённость и самих контрактников, и членов их семей, добавил он.

В частности, необходимо следить за тем, чтобы на период прохождения контрактниками военной службы за ними сохранялись их рабочие места, отметил Медведев, напомнив, что в число мер поддержки вступающих в ряды ВС РФ входят также единовременные выплаты и кредитные каникулы.

По словам Медведева, Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности Вооружённых сил. Он подчеркнул, что в настоящее время конвейеры военно-промышленного комплекса России работают в три смены.