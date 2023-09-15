Москва, 15 сентября, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА отказался от покупки бразильского защитника Велингтона из-за не пройденного им медосмотра. Об этом 15 сентября заявил «Спорт-Экспрессу» директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

globallookpress Велингтон Дамасена Сантос

Он отметил, что усиление позиции левого защитника было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна.

«Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удаленной медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определённые вопросы», — сказал Брейдо.

По его словам, в результате было принято сложное, но единогласное решение: не закрывать сделку.

Он подчеркнул, что в клубе понимают, что задача по усилению левого фланга не была выполнена, поэтому работа будет продолжена с расчётом на зимнее трансферное окно.

Велингтон выступает за «Сан-Паулу» с 2021 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего игрока мог бы обойтись «армейцам» в $8 млн.

Как ранее сообщало ИА Регнум, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что клуб расстался с нападающими Шамаром Николсоном и Кейта Бальде, поскольку у них было мало игрового времени. По его словам, «Спартак» дали возможность этим игрокам поменять клуб.