Лондон, 15 сентября, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Британская медсестра Люси Летби, осуждённая на пожизненный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство ещё шестерых, подала апелляцию на приговор. Об этом 15 сентября сообщил телеканал Sky News.

(сс) RUWIKIPEDIA Люси Летби

«Люси Летби… подала официальную апелляцию на свой приговор», — сказано в сообщении телеканала.

Как предавало ИА Регнум, суд 21 августа приговорил Летби к пожизненному сроку. Обвиняемая получила 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения. Расследование длилось немногим более года. Полицейские установили, что медсестра намеренно вводила воздух в вены младенцам, кормила некачественным молоком и травила инсулином. После задержания Летби не раскаялась, а переживала, по сообщениям СМИ, только за собственное будущее.

Следователи благодаря дневнику акушерки смогли установить предполагаемый мотив преступных действий медсестры. Это мог быть роман с женатым коллегой, а также желание быть в центре его внимания. Прокурор Ник Джонсон уверен, что медсестре было «приятно», когда возлюбленный утешал её после смерти очередного младенца. В дневниках Летби писала о любви к коллеге, признавалась в убийствах и называла себя «злом».