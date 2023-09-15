Москва, 15 сентября, 2023, 20:03 — ИА Регнум. С космодрома Байконур 15 сентября стартовала ракета «Союз-2.1а» с логотипом международной выставки-форума «Россия», сообщили ИА Регнум в пресс-службе организации.

Роскосмос

«Логотип разработан с учётом шести главных временных отрезков истории нашей страны. Эволюция форм шрифта отражает развитие культуры, народа и страны. Экипаж «Союз МС-24» отправился на МКС по сверхкороткой схеме, полёт займет 3 часа 14 минут», — говорится в пресс-релизе.

Вместе с другими членами экипажа на МКС отправился заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина — командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который долгое время жил и работал в Самаре.

«Если бы в моей жизни не было самарского периода, не было бы и космонавта Кононенко. По окончании института я распределился в конструкторское бюро, которое производило передовые космические аппараты. Быстро вырос, стал ведущим конструктором. Самара делает всё: начиная от ракет и заканчивая космическими аппаратами. Поэтому Самара полностью оправдывает звание столицы космоса России», — заявил он на пресс-конференции экипажа корабля «Союз МС-24».

Как передавало ИА Регнум, в Роскосмосе 15 сентября сообщили, что ракета — носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-24» успешно стартовала с космодрома Байконур. Отмечается, что старт ракеты состоялся в 18:44:35 по московскому времени. «Союз МС-24» успешно выведен на околоземную орбиту.

Выставка-форум «Россия» откроется в Москве на ВДНХ 4 ноября 2023 года, в День народного единства, и продлится до Дня космонавтики 12 апреля 2024 года. Ожидается, что её посетят не менее 10 миллионов человек.

Она проводится в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики. Посетители выставки смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.