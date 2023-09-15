Москва, 15 сентября, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Высылка Северной Македонией дипломатов посольства России в Скопье не останется без ответа, заявила 15 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся в Telegram-канале министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

«Констатируем, что северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения», — сказала она.

В российском МИД расценили решение о высылке как неуместное желания руководства этой страны в очередной раз продемонстрировать Западу свою значимость и пообещали не оставить без ответа выпад Северной Македонии.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября власти Северной Македонии без объяснения причин объявили трёх дипломатов российского посольства в Скопье персона нон грата.

Днём ранее сообщалось о том, что Словакия выслала одного сотрудника российского посольства в Братиславе. Сотрудник посольства РФ должен покинуть территорию страны в течение 48 часов. В МИД России также пообещали не оставить без ответа этот шаг.

14 сентября стало известно, что посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей был объявлен демарш в связи с деятельностью дипломатов США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Оба дипломата объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение недели, заявили представители ведомства. В МИД уточнили, что Силлин и Бернстайн поддерживали связь с обвиняемым в шпионаже экс-сотрудником генконсульства США во Владивостоке гражданином России Робертом Шоновым.